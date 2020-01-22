Ашхабад, , 17:51 — REGNUM Из-за продолжающегося в Туркмении экономического кризиса в государственных учреждениях и организациях Марыйской области начались обширные сокращения рабочих штатов, передает «Азатлык».

Массовые увольнения под различными предлогами грозят сотрудникам всех спортивных школ, управлений газораспределения и электросети.

Так, преподавателям спортивных школ преподавателям говорят, что причиной их увольнения является отсутствие у них сертификатов, подтверждающих степень мастера спорта или кандидата в мастера спорта.

А в управлениях газораспределения уволили большое количество газосварщиков под предлогом недостаточной квалификации.

Оказавшиеся на грани увольнения туркменистанцы жалуются на то, что чтобы оформить запрашиваемые сертификаты им необходимо заплатить взятки в размере нескольких тысяч манатов (по курсу ЦБ РФ 1 манат составляет 17,7 рубля).