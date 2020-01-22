Рига, , 17:50 — REGNUM Министерство сообщений Латвии создаст рабочую группу, представители которой проследят за сокращением сотрудников на Латвийской железной дороге (LDz). Об этом сообщила советник министра сообщений Латвии по вопросам коммуникации Байба Абелниеце порталу LSM.

По ее словам, в рабочую группу войдут представители министерства сообщений, Совета и правления LDz, профсоюзы, министерства благосостояния, Государственного агентства занятости и Государственной железнодорожной инспекции.

Абелниеце отметила, что цель группы — провести сокращения с наименьшими социальными последствиями для общества.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Латвийская железная дорога приняла решение о сокращение 1500 человек (24% от всех работающих на предприятии) в связи с падением перевозок грузов.