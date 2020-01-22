Липецк, , 17:42 — REGNUM В Липецкой области сохранят выплаты, которые педагоги получают за классное руководство в школах. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

С начала 2020 года выплаты за классное руководство в регионе составляют шесть тысяч рублей, если в классе больше 15 человек, и пять тысяч, если детей в классе меньше 15. К ним добавятся пять тысяч рублей, которые будут выплачиваться по инициативе президента Владимира Путина. Эти меры поддержки охватят 5,9 тыс. липецких педагогов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе рабочей поездки 22 января отметил важную роль классных руководителей в воспитании молодёжи.

«Небольшие деньги — пять тысяч, которые мы водим на классное руководство, — не столько материальное поощрение, сколько знак уважения к тем преподавателям, которые занимаются классной работой. У нас преподаватели — талантливые люди, увлечённые своей работой, как правило», — заявил президент.

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