Усмань, Липецкая область, , 17:27 — REGNUM В медицинских вузах России целевой набор студентов по программе «Лечебное дело» должен достигать 70%, по «Педиатрии» — 75%, а по дефицитным специальностям — до 100%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций, которая прошла в Усмани (Липецкая область) 22 января.

«Сейчас соответствующие работодатели — регионы, центры, причем региональные и федеральные — могут заключать договор в процессе обучения со студентом, если студент сам этого пожелает и готов к этому. В принципе, это может быть обоюдополезным мероприятием, потому что, во-первых, человек будет знать заранее, куда он пойдет работать. Если он подписывает договор, будучи уже студентом, он делает осознанный выбор, и, делая этот осознанный выбор, он уже заранее будет понимать свое место трудоустройства. Первое.

А второе — работодатель будущий обязан тоже будет предпринять определенные шаги по поддержке этого студента. Речь может идти и о выплатах дополнительной стипендии, речь может идти об оплате жилья в поднаем либо о предоставлении жилья и так далее. То есть условия договора вырабатываются между тем, кто подписывает с одной стороны, и тем, кто подписывает с другой. В целом это хорошая практика, и во многих субъектах она уже применяется», заявил президент.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также Владимир Путин отметил, что главными мерами ликвидации кадрового дефицита в сельских медицинских учреждениях являются предоставление жилья и поощрительные выплаты, которые должны сочетаться с отраслевой системой оплаты труда.

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