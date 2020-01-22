Усмань, Липецкая область, , 16:59 — REGNUM России нужно переходить на отраслевую систему оплаты труда и следить, чтобы при это не терялись дополнительные выплаты. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с общественниками в Усмани, когда отвечал на вопрос о зарплатах медиков, работающих в сельской местности.

«Ключевой вопрос, который должен решаться уже на региональном уровне — это жильё. Вторая часть — это система оплаты труда. Нужно переходить на отраслевую систему оплаты труда. Нужно определить постоянную выплату, ставку (она сейчас разнится от 30 до 50% от всей зарплаты), но чтобы при этом не потерялись ни стимулирующие выплаты, ни компенсационные доплаты. Нужно создать единый перечень надбавок, чтобы они не разнились от региона к региону в разы.

И третье — нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была справедливой, чтобы начальство не получало в три-пять раз больше, чем рядовой врач. Я думаю, что, когда мы выработаем общий подход, всё это существенным образом повлияет на уровень дохода медицинских работников. Конечно, это всё потребует дополнительных расходов федерального бюджета», — рассказал президент.

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