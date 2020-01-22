Симферополь, , 17:00 — REGNUM Крымская компания «ТЭС» снижает цену на дизельное топливо и сжиженный газ на автозаправочных станциях Крыма и Севастополя. Об этом сообщил генеральный директор торгового дома «ТЭС» Эдуард Бейм.

«Дизельное топливо будет стоить 48,25 рублей, дизельное топливо «NEW POWER» — 49,90 рублей, сжиженный газ — 23,25 рублей», — сообщил Бейм.

Он выразил надежду, что следующим этапом республиканских властей будет зачистка рынка от «теневиков», которые имеют по одной, по две нелегальных заправок, торгующие некачественным топливом.

«Они торгуют без акцизного сбора, а, следовательно, могут выставлять низкие цены, тем самым деформируют крымский рынок топлива», — подчеркнул предприниматель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что крупнейшая крымская сеть АЗС «Атан» снизит цены на сжиженный газ и дизельное топливо на один рубль.

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