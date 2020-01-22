Рига, , 16:51 — REGNUM Решение, которое сэкономит Латвии затраты на участие в Expo 2020 в Дубае (ОАЭ), найдено. Об этом сообщил министр экономики Латвии Ральф Немиро порталу Diena.lv.

По его словам, министерству удалось договориться с организаторами выставки о строительстве и последующей утилизации павильона Латвии на Expo 2020 всего за 1,4 млн евро.

Напомним, ранее правительство Латвии выделило Латвийской торгово-промышленной палате (LTRK) на организацию и строительство павильона на Expo 2020 в Дубае 4,4 млн евро. Осенью, из-за коррупционного скандала, контракт о проведение выставки с LTRK был расторгнут. Под вопросом стояло само участие в выставке.

Выставка Expo 2020 начнётся в Дубае 20 октября текущего года и завершится 10 апреля 2021 г. В ней примут участие 192 страны.