Москва, , 16:50 — REGNUM Россия в настоящее время без особого труда может достичь темпов роста в 7−8% годовых, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 22 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа, предположившего, что РФ может достичь таких темпов роста ВВП, которые будут выше среднемировых.

«Я могу сказать, что Россия сегодня без особого труда может достичь темпов роста в 7−8% годовых. Лет на 20−25. И это без труда! Единственное категорическое условие — полностью ликвидировать всё наследство Грефа в экономической политике, — сказал Хазин. — Полностью отказаться от либеральной экономической политики. В частности, у нас феноменально вредительская кредитно-денежная политика, которую проводит Центральный банк и частично Минфин. Главная цель этой политики — максимально ускорить отток капитала для поддержки ликвидности мировой долларовой системы. Кроме того, имеет место категорический запрет на то, чтобы в российскую экономику можно было инвестировать рублями. То есть делается всё для того, чтобы не дай бог можно было делать рублевые инвестиции».

Напомним, как сообщалось ранее, руководитель Сбербанка в интервью телеканалу CNBC заявил, что Россия может улучшить экономическую политику и добиться темпов роста ВВП выше среднемировых.