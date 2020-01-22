Усмань, Липецкая область, , 16:45 — REGNUM В неудаче реформирования первичного звена здравоохранения виноват разрыв между муниципальным уровнем управления и государственным, к которому относятся федеральный и региональный уровни. Об этом президент Владимир Путин заявил 22 января на встрече с общественниками, которую он провёл в городе Усмани Липецкой области.

«Что касается работы на селе, то здесь главная задача — обеспечение жильём. Сейчас мы будем реализовывать план развития первичного звена здравоохранения. Оно у нас оказалось в плачевном состоянии, потому что мы дважды подходили к этому снаряду, что называется, дважды обновляли, а потом в силу разрозненности между муниципальным уровнем управления и государственным всё опять потихонечку опускалось. Федеральный уровень говорит: это не наша компетенция, пусть муниципалы разбираются. А у муниципалов денег нет, или другие приоритеты. И всё опять ветшает.

Поэтому мы будем проводить реконструкцию и преобразование в первичном звене здравоохранения, включая ФАПы на селе и передвижные ФАПы, что тоже очень важно. В 2020 году мы около 200 ФАПов должны привести в порядок, в 2021-м — свыше 300, и так далее. Эти деньги мы будем выделять из федерального бюджета, уже предусмотрено более пяти миллиардов рублей. В нацпроекте «Здравоохранение» предусмотрено ещё 50 миллиардов на первичное звено», — рассказал Путин.

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