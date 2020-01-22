Ростов-на-Дону, , 16:42 — REGNUM Сотрудники ГИБДД по Ростовской области получили 119 новых патрульных автомобилей. Машины переданы в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 22 января.

В региональном управлении МВД России уточнили, что автопарк дорожной полиции пополнился 104 новыми автомобилями Skoda Octavia и 13 единицами УАЗ — 316 300, приобретёнными на выделенные из федерального бюджета средства. На покупку передвижных дорожной патрульной лаборатории и пункта технического контроля на базе микроавтобусов средства выделили из региональной казны.

Новый автотранспорт получили подразделения Госавтоинспекции Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Батайска, а также других городов и районов области.