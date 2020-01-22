Москва, , 16:40 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 января 2020 года составила 2 млрд 114,2 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По сравнению с 1 декабря 2019 года показатель сократился на 793,6 млн рублей, или на 27,3%.

Согласно данным Росстата, на начало 2020 года из общей суммы невыплаченной заработной платы 992,7 млн рублей (47%) приходилось на долги, образовавшиесяв минувшем году, ещё 495,1 млн рублей (23,4%) — долги, сохраняющиеся с 2018 года, 626,4 млн рублей (29,6%) — с 2017 года и ранее.