Вильнюс, , 16:34 — REGNUM В литовский порт Клайпеду сегодня, 22 января, из Норвегии должна прибыть первая партия нефти из Норвегии для Белоруссии. Сегодня должна начаться и погрузка этой нефти для отправки по литовской железной дороге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По сведениям компании Klaipėdos naftą и «Литовских железных дорог», весь груз партиями транспортируют в Белоруссию за ближайшие две недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые 80 тыс. тонн нефти для Белоруссии закуплены с норвежского месторождения Йохана Свердрупа. Переговоры Москвы и Минска о поставках российских углеводородов в Белоруссию в преддверии Нового года так и не были заключены. На этом фоне Александр Лукашенко поручил концерну «Белнефтехим» обеспечить альтернативные поставки сырья.

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