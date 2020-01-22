Волгоград, , 16:35 — REGNUM Электростанции, работающие на энергии ветра, построят в Волгоградской области. Новые объекты совокупной мощностью до 500 МВт будут возведены в Котовском и Быковском районах, сообщили 22 января в пресс-службе регионального комитета ЖКХ и ТЭК.

В Котовском районе в 2021 году планируется строительство и сдача в эксплуатацию ветроэлектростанций «Котовская» и «Новоалексеевская» общей мощностью 99 МВт. В 2022 году должны появиться ветроэлектростанции «Купцовская» и «Ольховская» общей мощностью 311 МВт. Строительство объектов в Быковском районе планируется в 2022—2023 годах. Сейчас идут необходимые процедуры по согласованию проекта и прохождению экспертизы.

Инвестпроект реализует ООО «Ветропарки ФРВ», это первый подобный опыт в регионе. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Волгоградской области и УК «Ветроэнергетика» было подписано в конце 2019 года.