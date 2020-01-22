Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM Предупреждение и ликвидация болезней животных на территории Ростовской области обойдётся в 273 млн рублей. Именно такую сумму получит донское управление ветеринарии из региональной казны в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатор 22 января.

Средства будут направлены как на укрепление материальной базы управления, так и на лечение крупного рогатого скота от лейкоза, предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней, ликвидация вируса.

ИА REGNUM отмечает, что на Дону один из последних случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) произошёл в начале 2020 года в Каменском районе. Так, «в связи с регистрацией данного заболевания в Каменском районе, статус муниципального образования по АЧС изменен с неопределенного на неблагополучный».