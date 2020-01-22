Ижевск, , 16:29 — REGNUM Арбитражный суд Удмуртии своим решением признал законным и обоснованным решение регионального управления ФАС (Федеральной антимонопольной службы), согласно которому ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (входит в Россети) должно выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в антимонопольном органе республики.

Уточняется, что расследование в отношении компании проводилось по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ («Нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям»).

Напомним, в ФАС обратилось ООО «Электрические сети Удмуртии» с жалобой на необоснованный отказ от заключения договора о подключении к электросетям. МРСК требовало от общества предоставления договора аренды земельного участка, при том, что ООО приложило к заявке о подключении документ, подтверждающий право собственности на этот земельный участок.

ФАС вынесла решение о наложении штрафа, МРСК пыталось обжаловать его в арбитражном суде.