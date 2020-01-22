Магнитогорск, Челябинская область, , 16:24 — REGNUM В 2019 году стан 2000 холодной прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2019 году установил рекорд по выпуску холоднокатаного листа — 1703,8 тыс. тонн за год. Тем самым агрегат побил собственный рекорд 2014 года, когда было выпущено 1669,6 тыс. тонн холодного проката.

Стан 2000, запущенный в 2011 году при участии Владимира Путина и председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова, — главный элемент комплекса холодной прокатки в листопрокатном цехе №11. Один из основных «клиентов» стана 2000 — автомобильная индустрия (как отечественные производители, так и иностранные концерны, работающие в России). Оцинкованный металл, который поставляет комплекс стана 2000, позволяет в несколько раз увеличить срок службы автомобильных корпусов, замедляя коррозию. Кроме того, продукция цеха широко используется для производства бытовой техники и в строительстве.

Запуская стан 2000 в 2011 году, Владимир Путин отметил, что пуск стана — «действительно большое событие для всей металлургической промышленности России и для автомобилестроения страны». Спустя почти девять лет, после того как стан 2000 выпустил более 10 миллионов тонн холоднокатаного листа (соответствующий рубеж преодолен еще в начале 2018 года) стан 2000 позволяет ММК сохранять позиции ключевого поставщика металлопродукции для российского автомобилестроения благодаря использованию передовых технологий.