Москва, , 16:23 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю с 14 по 20 января в среднем не изменились после роста на 0,4% за первые две недели года. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно сообщению ведомства, инфляция с начала года сохраняется на уровне 0,4%.

За последнюю неделю куриные яйца подешевели на 1,6%, пшено — на 0,9%, сахар-песок — на 0,6%, мясо кур — на 0,5%, свинина — на 0,3%, маргарин — на 0,2%, вареная колбаса и рис — на 0,1%.

Одновременно с этим сметана, гречневая крупа и водка подорожали на 0,3%, полукопчёная колбаса, молоко и сычужные сыры — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%, в том числе помидоры стали дороже на 1,5%, яблоки — на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.

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