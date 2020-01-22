Минск, , 16:15 — REGNUM Удмуртия и Белоруссия рассматривают перспективы создания совместного селекционно-семеноводческого центра по картофелеводству и льну. Вопросы сотрудничества обсудили глава минсельхоза республики Ольга Абрамова и замглавы профильного ведомства Белоруссии Владимир Гракун, сообщили ИА REGNUM в удмуртском министерстве.

В Удмуртии картофель является одной из традиционных и широковозделываемых культур, несмотря на это, основная часть семян завозится в республику. Поэтому удмуртскую делегацию интересует белорусский опыт в селекции и семеноводстве картофеля и льна.

«Делегация Удмуртской Республики также посетила НПЦ по механизации сельского хозяйства и госпредприятие «Экспериментальный завод». Здесь они ознакомились с белорусскими разработками в области сельхозтехники по посадке, послевсходовой обработке, уборке и подготовке к продаже корнеплодов», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года зампред правительства Удмуртии Александр Свинин озвучил планы по выпуску криптооблигаций и размещении их на белорусской бирже. Токенизированные облигации являются экономическим аналогом традиционных бондов, но представлены не в виде ценной бумаги, а в виде записи в распределенном реестре — токене. Позднее власти региона отказались от этих планов. Свинин пояснил, что законодательство обеих стран до настоящего времени в целом не пришло к пониманию, «что это такое и что с этим можно делать».