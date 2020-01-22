Усмань, Липецкая область, , 16:13 — REGNUM На капитальный ремонт школа искусств, которую 22 января осмотрел Владимир Путин в рамках своей рабочей поездки в Усмань Липецкой области, ушло 11 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Усманская детская школа искусств была образована в 1958 году. Сейчас в ней учатся 940 человек и ещё 370 детей — в шести филиалах, которые расположены в сёлах Усманского района. В 2019 году здание школы реконструировали за 11 миллионов рублей. Был утеплён фасад, переделана система отопления, отремонтирована кровля и полностью заменена электропроводка.

В бывшем здании райкома расширили холл первого этажа, оборудовали костюмерную комнату, увеличили площадь кабинетов для групповых занятий и обновили актовый зал.

В Усмани глава государства также ознакомился с ходом строительства новой общеобразовательной школы на 800 мест, которую планируется ввести в эксплуатацию к сентябрю 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин пообещал Усманской школе искусств новый рояль