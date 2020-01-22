Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Северо-западное таможенное управление (СЗТУ) зафиксировало в 2019 году рост на 2% общего количества деклараций на товары, перемещаемые через границу РФ. При этом на долю импортных деклараций пришлось 67%. Об этом в среду, 22 января, заявила заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов СЗТУ Екатерина Ладынина.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, по словам Ладыниной, за прошедший год число деклараций на ввозимый товар составило в СЗТУ 784 тысячи. При этом сумма обеспечено поступление в бюджет 690 млрд рублей таможенных платежей.

«От общей суммы таможенных платежей ввозимых товаров доля СЗТУ составляет порядка 21%. По факту контроля сведений о таможенной стоимости, достоверности квалификации товаров и страны их происхождения в 2019 году дополнительно было начислено 6,5 млрд рублей. Эта фактически та сумма, которую недобросовестные субъекты не предполагали к уплате», — отметила спикер.

Доля товаров имеющих ограничения к ввозу, составила в СЗТУ порядка 49%, или 350 тысяч деклараций, на которые оформлялись запреты или ограничения.

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