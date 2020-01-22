Воронеж, , 16:06 — REGNUM В Воронежской области в 2019 году цены на жильё росли более активными темпами, чем годом ранее, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежстата 22 января.

В 2019 году индекс цен на первичном рынке жилья в Воронежской области составил 108,3%, на вторичном темпы роста цен были чуть ниже — 106,3%. Для сравнения — в 2018 году индекс цен на новое жильё составил 106,3%, а цены на квартиры на вторичном рынке и вовсе немного снизились — на 0,3%.

В четвёртом квартале 2019 года на первичном рынке жилья Воронежской области средняя стоимость одного квадратного метра квартиры составила 49 тыс. 010 рублей, на вторичном — 45 тыс. 886 рублей.