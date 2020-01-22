Москва, , 15:59 — REGNUM Котировки нефти марки Brent уже вторые сутки находятся пусть в малом, но чётко нисходящем тренде. И 22 января после полудня вновь приблизились вплотную сверху к нижней планке в $64 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«О понедельничном «гэпе» (20 января) до уровней выше $65,75, имевшем место сразу с открытия недели в ответ на сообщения о приостановке поставок из Ливии, осталось лишь воспоминание да лёгкий след на графиках.

Участники нефтяного рынка, и вчерашний день это подтвердил, выкупают теперь любые временные подъёмы котировок из района $65. Причина банальна — в большинстве своём они не склонны верить в заметный рост цен на сколько-нибудь длительный период.

Потому что по факту они видят изредка лишь очень краткосрочные всплески в район $70 за баррель, и то происходящие исключительно под влиянием явно форс-мажорных обстоятельств геополитического порядка. Когда же напряжение затем спадает, то котировки быстро «прибьёт» волнами продаж назад, в район среднего диапазона $63−65.

Как результат, всё меньше игроков готовы делать ставки на рост, тогда как всё больше владельцев «коротких» позиций, поставивших заблаговременно на понижение, оказываются готовы дожидаться достижения гораздо более низко посаженных целевых уровней на графиках. помня о сентябрьском снижении к $56 вскоре после $70 по следам атаки дронов на саудовские нефтеперерабатывающие заводы.

Впрочем, учитывая взятые на себя странами ОПЕК+ с тех пор дополнительные ограничения, как и некоторое успокоение инвесторов по темпам мирового роста, очередное движение по Brent под $60 выглядит всё-таки не самым вероятным сценарием.

А вот идея продвижения в направлении $60 с целью краткосрочной сверхприбыли с больше спекулятивных пока сделок на продажу смотрится как вполне осуществимая», — пояснил эксперт.

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