Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM В Ростовской области распродажа залогового имущества «Таганрогского автомобильного завода» («ТагАЗ») не состоялась. Это следует из информации, которая содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, передаёт ИА REGNUM.

«По лоту №1 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что имущество пытаются реализовать единым лотом, начальная стоимость которого в преддверии проведения новых торгов была снижена на 50 млн рублей и составила немногим более 430 млн рублей.

Напомним, на аукцион выставлены здания, склады и земельные участки в Таганроге.

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