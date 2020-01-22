Москва, , 15:52 — REGNUM Нефтяной рынок 22 января остается вблизи минимумов вторника ($64,40 по сорту Brent), до которых рукой подать до минимальных отметок с начала года ($64,03), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

«Покупатели остаются в оцепенении после того, как главный экономист Международного энергетического агентства Фатих Бироль обескуражил прогнозом перехода рынка в I полугодии в состояние переизбытка в 1 млн баррелей в сутки, несмотря на расширение ОПЕК+ ограничений нефтедобычи и наметившихся проблем у сланцевых производителей, что контрастирует с мнением нефтяного картеля.

Также сказываются и новости о вспышке в Китае коронавируса, который навевает ассоциации с бушевавшей в регионе в 2002—2003 гг. атипичной пневмонией, нанесшей ущерб в $59 млрд. (по данным Азиатского банка развития). Сейчас, как и тогда под угрозой оказался туристический траффик, что может подорвать бизнес авиаперевозчиков, одних их потребителей энергоносителей.

Тем не менее 23 января баланс сил может измениться в пользу нефтяных «быков». На это указывает техническая картина, которая предполагает формирование еще одной волны вверх как минимум к $66 в рамках отскока, катализатором чего может стать публикация статистика по запасам от минэнерго США 23 января.

Согласно прогнозам, запасы сырой нефти по итогам последней отчетной недели могли сократиться на 1,35 млн баррелей, в то время как прирост запасов бензина и энергоносителей может оказаться заметно ниже, чем было неделю назад», — считает эксперт.

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