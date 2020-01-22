Вашингтон, , 15:43 — REGNUM На закрытии торгов 21 января 2020 года на американской бирже Nasdaq цена одной акции автокомпании Tesla выросла на 7,2% — до 547 долларов. Такие результаты были зафиксированы на сайте биржи.

При этом после закрытия бумаги компании стали расти дальше и выросли ещё на 1,4% — до $555,1.Таким образом, капитализация Tesla впервые достигла около 100,1 млрд долларов.

Последний подобный взлёт акций Tesla произошёл 13 января. Тогда бумаги американской автокомпании впервые превысили отметку в $500 за одну акцию.

Напомним, компанию Tesla создал бизнесмен Илон Маск в 2003 году. Штаб-квартира марки расположена в городе Пало-Альто в Соединённых Штатах. Сначала компания создавала только электрокары, однако позже стала заниматься производством солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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