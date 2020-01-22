Екатеринбург, , 15:34 — REGNUM Генплан развития Екатеринбурга до 2040 года может быть так и не принят в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы минстроя Свердловской области Михаила Волкова, документ следует принять с опорой на принимаемую схему территориального планирования (СТП) Екатеринбургской агломерации.

Схема будет разработана лишь к концу 2020 года, а утверждение намечено на 2021 год, добавил главный архитектор Свердловской области Владимир Вениаминов. Соответственно, если генплан отложат до принятия СТП, то его смогут принять не ранее 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге изменят проект генплана до 2035 года. В частности, из документа «выкинут» мусорный полигон под городом, а горизонт планирования продлят до 2040 года.