Москва, , 15:25 — REGNUM Опыт главы Минэкономразвития Максима Решетникова в качестве работы губернатором Пермского края сформировали у него правильные подходы к управлению, которые необходимы федеральному министру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»)

«Это назначение вызывает хороший оптимизм, потому что я знаю Максима Решетникова еще по кадровому резерву. В нем сочетается опыт участия в руководстве крупным мегаполисом, с одной стороны, а с другой стороны — региональная проекция», — заявил Гутенев.

По его словам, такой опыт очень важен для человека, возглавляющего министерство РФ.

«Это чрезвычайно важно для федерального министра — руководить промышленно мощным регионом. Это формирует, на мой взгляд, правильный подход», — считает Гутенев.