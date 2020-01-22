Москва, , 15:13 — REGNUM В правительстве России кадровой революции не случилось, что естественно. Стратегию в том числе и кадровую определяет президент, а его позиция не изменена, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя состав нового правительства РФ.

«Существенны лишь два обстоятельства. Во-первых, состоялась смена приоритетов в отношениях Минфина и Минэкономразвития — имеющийся сегодня опасный перекос в сторону Минфина исчезает.

Новый вице-премьер по экономики выходец из Госплана Белоусов не позволит превратить экономику в служанку бюджета и это хорошо.

В этой ситуации Силуанов не сможет подмять Минэкономразвития и есть шанс что у нас будет не только бездефицитный бюджет, но и растущая экономика.

Во-вторых, если посмотреть на список уходящих, то видно что это или люди наиболее раздражающие народ — Мутко, Голодец, Васильева, Скворцова — люди, работающие в раздражающих сферах. Голикова сохранила пост так как сумела не стать раздражающим фактором.

Так что отставки министров из предыдущего состава правительства связаны со стремлением успокоить общественное мнение. Что, наверное, хорошо. Значит власти не безразлично мнение людей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

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