Нижний Новгород, , 15:12 — REGNUM Пассажир международного аэропорта «Стригино» (входит в холдинг «Аэропорты регионов») забыл у стойки регистрации сумку, в которой находился 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Оставленную ценную сумку обнаружил сотрудник службы организации перевозок аэропорта. Кроме наличных, в ней находились личные вещи пассажира.

«Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников воздушной гавани, пассажир был оперативно найден, а сумка с денежными средствами была возвращена еще до его вылета», — цитирует представителя пресс-службы «Интерфакс-Поволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в одном из троллейбусов Читы пенсионер забыл сумку, в которой находилось свыше 1 млн рублей. Об оставленном в общественном транспорте подозрительном предмете в полицию сообщила кондуктор. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов осмотрели сумку и обнаружили в ней несколько пачек с деньгами и документы на имя 81-летнего жителя города Петровск-Забайкальский. Забывчивого гражданина разыскали. Как рассказал сам пенсионер, в Чите он проездом и, выходя из троллейбуса, забыл свою сумку.

Полицейские сопроводили пожилого человека в ближайшее отделение банка, где он положил деньги на банковский счёт