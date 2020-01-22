Минск, , 15:00 — REGNUM По итогам 2019 года в Белоруссии объем промышленного производства в текущих ценах составил 113,5 млрд белорусских деноминированных рублей, что в сопоставимых ценах на 1% больше показателя 2018 года. Об этом говорится в опубликованных материалах Национального статистического комитета республики.

По данным Белстата, рост производства был отмечен в таких видах экономической деятельности, как «Горнодобывающая промышленность» (+0,4%), «Обрабатывающая промышленность» (+1,3%), «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (+2,3%). «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» было в отрицательных значениях (99,1% от показателя 2018 года).

В целом по итогам 2019 года ВВП Белоруссии, по данным Белстата, вырос на 1,2%. Этот показатель оказался почти в три раза меньше, чем запланировал своим указом Александр Лукашенко в конце позапрошлого года. Он также угрожал отправить правительство в отставку, если его нереалистичные планы не будут реализованы, однако ограничился отдельными кадровыми решениями.

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