Бишкек, , 15:00 — REGNUM Руководство центральной избирательной комиссии Киргизии вручило благодарственное письмо строителю Азамату Кененбаеву, чья песня «Добушуңду сатпа» («Не продавай свой голос») обрела большую популярность в киргизском сегменте соцсетей, передает пресс-служба ведомства.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова встретилась с Кененбаевым и сообщила ему о том, что центризбирком поддерживает его гражданскую позицию и тоже призывает киргизстанцев не продавать свой голос и в полной мере использовать свои права на выборах.

Также глава центральной избирательной комиссии подчеркнула, что ЦИК Киргизии окажет поддержку Азамату Кененбаеву в съемках клипа на песню «Не продавай свой голос».

ИА REGNUM отмечает, что в Киргизии распространена практика покупки голосов избирателей на президентских и парламентских выборах. Оплата за один голос в зависимости от уровня выборов может достигать $15−20. В некоторых случаях оплата совершается не деньгами, а т.н. «подарками» — беслптаной раздачей продуктов, организацией массовых праздников с застольями. Также существует вариант, когда кандидаты пытаются добиться размена по схеме «ваше село голосует за меня, а я проводу у вас новый водопровод/устанавливаю новый трансформатор/ремонтирую дорогу».