Москва, , 15:00 — REGNUM Как бы не критиковали градостроительную политику современной Москвы, столице будет точно не хватать такого прогрессивного и эффективного профессионала как Марат Хусниллин, занявшего в новом правительстве РФ должность заместителя председателя правительства, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя состав нового правительства РФ.

«За 10 лет пребывания его на вершине власти в Москве господин Хуснуллин совершил настоящий переворот. Успешно и наглядно побиты все советские рекорды по строительству московской подземки.

С 2011 года введено более 100 км линий метро, а себестоимость его строительства снизилась почти 25%. Москвичи уже давно привыкли к факту, что в год в городе вводятся в эксплуатацию от пяти до 10 станций подземки.

Это выдающийся результат и многие жители столицы из спальных районов северо-востока, юго-востока и запада Москвы сохранят в своих сердцах признание и симпатию к бывшему московскому высокопоставленному чиновнику.

Напомню, что именно в господин Хуснуллин посетил в 2013 году Мытищи, разделенные от Москвы только полотном МКАДа и определил на месте расположение проектируемой станции метро в части продолжения Калужско-Рижской линии.

Переход Хусниллина в федеральное правительство, очевидно, расстроило 225 тысяч мытищинцев, возлагавших не него надежды на ожидаемые уже почти 40 лет строительство подземки.

Важно, чтобы успешный московский опыт работы и достижения теперь новый федеральный министр претворял в федеральных проектах. Строительство и создание инфраструктуры нужно делегировать в регионы.

Москва уже очень перенаселенный город, но и столице нужен такой же результативный чиновник — темпы строительства новых линий метро сбавлять нецелесообразно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин назанчен заместителем председателя правительства России.

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