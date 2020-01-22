Владикавказ, , 14:56 — REGNUM В Северной Осетии утвержден приоритетный проект в сфере сельского хозяйства, который получит государственную поддержку на всех этапах реализации. Им стал агрохолдинг «Алания Молоко», сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Новое предприятие ориентировано на выпуск товарного молока. Холдинг также будет производить и хранить корма и комбикорма. Ими будут обеспечиваться не только само предприятие, но и сторонние компании и покупатели.

Кроме того, при реализации проекта будут созданы 354 высокооплачиваемых рабочих места для жителей региона. Предприятие будет построено до 2024 года.

Как передает Gradus Pro, генеральным директором ООО «Алания Молоко» является депутат парламента республики Сосланбек Битаров.