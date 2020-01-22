Киев, , 14:55 — REGNUM Одним из условий сотрудничества Украины и МВФ является «либерализация энергетических рынков», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью изданию The Report Company.

Фрагменты интервью сегодня, 22 января, публикует пресс-служба правительства Украины.

Гончарук напомнил, что в прошлом, накануне выборов, тарифы на Украине всегда снижались — «чтобы сделать людей счастливыми».

«Но это не было подтверждено какими-либо экономическими обоснованиями, и это наносило ущерб национальной экономике. Это была также схема, которая позволяла откачивать миллионы долларов из государства. Таким образом, либерализация рынка является очень важным шагом», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что Украина и МВФ в декабре достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долларов. Вместе с тем, официальный документ еще не подписан, стороны продолжают его согласование.