Москва, , 14:54 — REGNUM На базе «Московского эндокринного завода» в столице запущен новый цех по производству лекарств. Старт производственной линии дал мэр Москвы Сергей Собянин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«При поддержке правительства города «Московский эндокринный завод» реализует масштабный инвестиционный проект реконструкции производства. За последние годы в развитие завода было инвестировано свыше 2 млрд рублей, объём выпуска продукции вырос на 60%. Предприятие освоило выпуск множества новых лекарств, а его доля на отечественном рынке наркотических и психотропных препаратов выросла с 45% до 95%», — сказал Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что «Московский эндокринный завод» является поставщиком лекарств для городских больниц и обеспечения льготных категорий граждан.

«Важнейшее мероприятие с точки зрения импортозамещения наркотическими и психотропными веществами нашего здравоохранения. Большая часть продукции — жизненно необходимые лекарства», — заявил Собянин.