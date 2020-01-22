Сеул, , 14:54 — REGNUM Предполагается, что в период новогодних праздников по лунному календарю южнокорейский аэропорт «Инчхон» примет более 200 тыс. пассажиров в день. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Incheon International Airport Corporation.

По данным компании, в период с 23 по 27 января аэропорт примет 1 039 144 пассажира. Среднедневное число пассажиров, которые воспользуются аэропортом, составит 207 829 человек, что на 2,8% больше, чем за недельные новогодние каникулы в 2019 году.

Отмечается, что наибольший поток туристов придется на 24 января. По предварительным подсчетам, аэропортом воспользуются 223 157 человек.

В связи с наплывом иностранных туристов корпорация усиливает меры по предотвращению распространения коронавируса. На территории аэропорта будет вестись усиленный контроль состояния здоровья пассажиров, которые прибудут из Китая и других стран, в которых наблюдается вспышка нового заболевания, а число дезинфекционных и стерилизационных мероприятий увеличено до двух раз в день и двух раз в неделю соответственно.