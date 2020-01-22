Екатеринбург, , 14:46 — REGNUM Мусорный полигон в посёлке Шабровском под Екатеринбургом уберут из проекта генплана развития города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил вице-мэр Алексей Бирюлин, в изменённой версии документа, которую «продлят» до 2040 года, свалки под Екатеринбургом уже не будет.

Такое решение чиновники приняли после общественных обсуждений проекта документа. Оказалось, что большая часть обращений — около 2 тысяч 600 — были посвящены именно вопросу с полигоном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге приняли решение поправить проект генплана развития до 2035 года. Горизонт планирования будет расширен до 2040 года.