Москва, , 14:45 — REGNUM Отставка правительства Дмитрия Медведева, при котором экономика, несмотря на некоторый условный рост, в течение семи лет фактически лежит на боку, стала позитивным фактором для фондового рынка. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя состав нового правительства РФ.

«Инвесторы несколько дней поднимали котировки российских акций в надежде на то, что новый премьер будет прилагать больше усилий для развития отечественной экономики, что вывело рублевый индекс Мосбиржи на новый исторический максимум.

В связи с этим сам факт объявления нового состава правительства не вызвал бурной реакции на российском фондовом рынке, так как весь позитив от его формирования был уже отыгран ранее.

Сейчас игроки постепенно переключают свою внимание на внешнюю повестку, где для них будут определяющими цены на нефть и движения мировых биржевых индикаторов», пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России.

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