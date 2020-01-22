Сеул, , 14:29 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее впервые за десять лет зафиксировали спад объёмов импорта пива. Об это сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году импорт пива составил $2,88 млн, что на 9,3% меньше, чем в 2018 году.

Известно, что импорт продукции японских пивоваренных заводов сократился на 49,2%, до $39,76 млн, однако импорт из Китая вырос до $43,46 млн, из Бельгии — до $38,62 млн.

Отметим, что в 2018 году Япония занимала первое место на рынке Южной Кореи с показателем $78,3 млн, за ней следовали Китай ($40,91 млн) и Бельгия ($36,18 млн).

По данным экспертов, основной причиной спада импорта являются натянутые отношения Южной Кореи и Японии, а также бойкот японских товаров и услуг.