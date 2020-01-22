Нью-Дели, , 15:10 — REGNUM Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors подписала соглашение о продаже своего последнего автомобильного завода в Индии с китайской автокомпанией Great Wall Motors. Об этом сообщается на автомобильном портале MotorPage.

General Motors продал предприятие в городе Талегаон, где компания Chevrolet (принадлежит General Motors) выпускала автомобили на экспорт. Новый владелец отдал за предприятие порядка 300 млн долларов.

Таким образом, концерн продолжает реализовывать свою стратегию по деглобализации. На данный момент компания General Motors практически совсем ушла из России и Европы.

Также концерн продал бренд Opel французской Groupe PSA. А в результате нового этапа реструктуризации бизнеса в Соединённых Штатах было закрыто несколько заводов и уволены несколько тысяч сотрудников.

Напомним, в начале января 2020 года Tesla впервые превысила совокупную рыночную капитализацию американских автопроизводителей General Motors (около $50 млрд) и Ford (около $37 млрд). Рыночная капитализация Tesla достигла $89 млрд.

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