Москва, , 14:14 — REGNUM Прямое железнодорожное сообщение между Севастополем и Москвой запустят в апреле. Об этом 22 января на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).

«В Государственной думе прошло заседание Комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту и Комитета по транспорту, в котором принял участие министр транспорта Евгений Дитрих… Он подтвердил, что прямое железнодорожное сообщение свяжет наш город и столицу нашей страны в апреле», — сообщил депутат.

С 1 июля, по его словам, будет открыто грузовое движение по Крымскому мосту.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Спустя почти месяц по нему проехало сто пассажирских поездов. В Крым и обратно на поездах совершили путешествие 85 тысяч пассажиров.

Об этом: Поездами в Крым и обратно воспользовались 85 тысяч пассажиров