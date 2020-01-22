Москва, 22 января 2020, 14:14 — REGNUM Прямое железнодорожное сообщение между Севастополем и Москвой запустят в апреле. Об этом 22 января на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия»).
С 1 июля, по его словам, будет открыто грузовое движение по Крымскому мосту.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Спустя почти месяц по нему проехало сто пассажирских поездов. В Крым и обратно на поездах совершили путешествие 85 тысяч пассажиров.
Об этом: Поездами в Крым и обратно воспользовались 85 тысяч пассажиров