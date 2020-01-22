Москва, , 14:11 — REGNUM Руководители медицинских учреждений в России не должны получать во много раз больше врачей. Об этом сегодня, 22 января, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Липецкой области.

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«Главы медучреждений не должны получать в 3−5 раз больше врачей, это несправедливо», — уточнил Путин.

Путин на встрече с представителями общественных организаций в Усмани обсуждает меры социальной поддержки граждан, предложенные им в ежегодном послании Федеральному собранию.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января Владимир Путин находится с рабочим визитом в Липецкой области.

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