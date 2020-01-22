Москва, , 14:08 — REGNUM В Москве в 2019 году проверили 207 промышленных зон общей площадью 7,8 тыс. гектаров, сообщил ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы уделяет пристальное внимание эффективности использования этих объектов недвижимости, соблюдению всех норм действующего законодательства», — сказал он.

Проверки проводились совместно Госинспекцией по недвижимости и департаментом инвестиционной и промышленной политики столицы. Как рассказал руководитель департамента Александр Прохоров, по итогам были выявлены территории, где промышленная деятельность не осуществлялась.

«Проведена корректировка границ промышленных зон, 11 из них стали многофункциональными, а общее количество промзон сократилось до 196», — сказал Прохоров.