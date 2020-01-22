Усмань, Липецкая область, , 14:05 — REGNUM Для обеспечения школьников бесплатным горячим питанием должна быть создана необходимая инфраструктура. Об этом на встрече с общественными организациями 22 января заявил президент Владимир Путин, сообщают «Вести-Липецк».

Член региональной Общественной палаты Ирина Бурмыкина попросила президента поручить правительству разработку нормативных актов, которые решат проблемы с организацией бесплатного питания в школах.

«Организация горячего питания — с губернатором Игорем Артамоновым мы это уже обсудили. В целом в Липецкой области это уже сделано, финансирование идет из нескольких источников. Но далеко не везде это есть. Чтобы это заработало, надо сделать инфраструктуру. Если столовой нет, ее надо построить. Надо еще доработать, чтобы продукты поставляли местные поставщики. С 1 сентября все должно заработать», — заявил президент.

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