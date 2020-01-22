Усмань, Липецкая область, 22 января 2020, 14:05 — REGNUM Для обеспечения школьников бесплатным горячим питанием должна быть создана необходимая инфраструктура. Об этом на встрече с общественными организациями 22 января заявил президент Владимир Путин, сообщают «Вести-Липецк».
Член региональной Общественной палаты Ирина Бурмыкина попросила президента поручить правительству разработку нормативных актов, которые решат проблемы с организацией бесплатного питания в школах.
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