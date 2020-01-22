Екатеринбург, , 14:03 — REGNUM Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года будет изменён — новую версию документа «продлят» до 2040 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил вице-мэр Алексей Бирюлин, в документ внесут предложенные в ходе общественных обсуждений исправления. Горизонт планирования будет продлён до 2040 года.

В частности, документ свяжут со схемой территориального планирования Свердловской области в части Екатеринбургской агломерации.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные обсуждения проекта генплана проходили весь IV квартал 2019 года. Большая часть вопросов касалась размещения объектов мусорной инфраструктуры.