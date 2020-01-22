Додома, , 14:13 — REGNUM За четыре года в Бюро стандартов Танзании (TBS) было введено 1600 единых стандартов качества для различных товаров. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление генерального директора TBS.

Выступая перед парламентским комитетом по делам промышленности, торговли и окружающей среды, Юссуф Нгенья заявил, что в соответствии с планом бюро за данный промежуток времени планировалось ввести 1350 новых стандартов качества, однако план удалось превысить, и его реализация составила 118%.

Отвечая на вопрос о возникающих затруднениях, Нгенья отметил, что в Танзании существует серьезная проблема нелегального ввоза контрафактных товаров.

По информации журналистов издания, после выступления Нгеньи парламентарии поздравили TBS с достигнутыми с 2016 года успехами, в частности в сфере руководства.