Ереван, , 14:08 — REGNUM Официальный производитель и дистрибьютор японских машин бренда Isuzu Rus начала работу на авторынке Армении. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Армении автопроизводитель подписал партнерский договор с фирмой «Гранд Авто» о реализации и техническом обслуживании коммерческих машин марки Isuzu на территории этой республики. Сообщается, что в Армении будут представлены все произведённые в России модели Isuzu.

Гендиректор Isuzu Rus Фабрис Горлье отметил, что Армения стала третьей страной Таможенного Союза, которая вошла в зону ответственности Isuzu Rus. По его словам, это поможет оптимизировать логистические потоки, а также придаст новый импульс развитию бизнеса автокомпании в регионе.

Напомним, в конце прошлого года шведская компании Volvo и японский производитель Isuzu подписали меморандум о создании стратегического альянса. Ожидается, что соглашение станет началом взаимовыгодного сотрудничества автокомпаний, которое положительно скажется на изменении отрасли.

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