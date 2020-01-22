Сеул, , 13:55 — REGNUM В 2019 году объем продаж южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor превысил отметку в 100 трлн вон (~$85,6 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в прошлом году общий объём продаж компании составил 105,77 трлн вон (~$90,57 млрд), что на 9,3% больше по сравнению с 2018 годом. Операционная прибыль также увеличилась на 52%, до 3,26 трлн вон (~$2,79 млрд).

Известно, что в течение года Hyundai Motor продала 4 425 528 автомобиля (741 842 единицы на внутреннем рынке и 3 683 686 единиц за рубежом), что на 3,6% меньше, чем в 2018 году.

Отмечается, что продажи внутри страны выросли на 2,9%, однако за рубежом, напротив, упали на 4,8%.

В 2020 году южнокорейская компания намерена продать 4 576 000 автомобилей, из которых 732 тыс. внутри страны и 3 844 000 за рубежом.