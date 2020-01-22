Москва, , 13:54 — REGNUM Задачей нового правительства, сформированного 21 января, будет увеличение целевых бюджетных расходов, как на приоритетные национальные проекты, так и на социальную политику, то есть на выполнение новых майских указов Владимира Путина, подписанных им в 2018 году, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя состав нового правительства РФ.

«При том, что бюджетное правило действует, а рыночные цены на нефть превышали прогнозы правительства, правительство в прошлом году получило значительные нефтяные сверхдоходы, направленные в ФНБ, которые могут быть в свою очередь направлены на реализацию важнейших национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, науки.

Для увеличения социальных расходов, в том числе на индексацию пенсий и дополнительные социальные пособия, будет важно просто перераспределить средства бюджета, отказавшись от финансирования не самых приоритетных задач.

Относительно приоритетов финансирования в обществе может быть широкая дискуссия, начиная от того, что Россия несёт слишком большие расходы на оборону и безопасность и заканчивая тем, что помощь из бюджета получают нередко те предприятия, которые в силах самостоятельно себе помочь.

Имеется ввиду, например, то, что из госбюджета оказывается поддержка на миллиарды рублей телевизионному «Первому каналу», который является акционерным обществом и по закону не только способен, но и должен сам себя финансировать за счёт своей прибыли.

Также, вероятно, государству не стоит тратить слишком много денег на финансирование некоторых проектов в кинематографии, которые впоследствии оказываются убыточными. Вероятно, новый министр культуры этим займётся более детально», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России.

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