Давос, Швейцария, , 14:13 — REGNUM В планах «Лукойла» нет компенсации белорусской стороне потерь из-за налогового маневра. Компания не будет возобновлять поставку нефти на НПЗ Белоруссии на льготных условиях, заявил глава «Лукойла» Вагит Алекперов ТАСС в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Он напомнил, что компания работает на коммерческих условиях, а налоговый манёвр предложили не нефтяные компании, а правительство РФ. «Лукойл» пострадал от этих мер, как и белорусские предприятия.

«Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери, которые несет белорусская сторона. Это межправительственные отношения», — сказал он.

Объёмы нефти, которая прежде шла в Белоруссию, «Лукойл» перенаправил на другие направления. На добыче компании это никак не отразилось, добавил Алекперов.

Как сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом Россия и Белоруссия не договорились о поставках нефти в 2020 году. Белорусские нефтяные предприятия перешли на минимальную загрузку мощностей, Минск ищет альтернативных поставщиков.

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